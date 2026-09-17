Арсен Шаяхметов: Наблюдение управляет информационными рисками вокруг выборов

В документе говорится, что к началу этого важного события, система общественного наблюдения была уже сформирована, как устойчивая инфраструктура. К мониторингу привлечены тысячи подготовленных наблюдателей, задействованы региональные штабы и экспертные группы. В приоритете у наблюдателей-общественников — противодействие информационным провокациям и фейкам. В том числе с использованием технологий ИИ.

По мнению авторов доклада, особенностью кампании 2026 года стало полноценное участие и наблюдение в новых субъектах РФ с учетом специфики безопасности.

Наше издание обратилось за комментариями к эксперту Общественного штаба по наблюдению за выборами РБ, политологу и старшему преподавателю кафедры политологии и связей с общественностью УУНиТ Арсену Шаяхметову.

По мнению спикера, данная избирательная кампания показывает, что наблюдение — это не только физическое присутствие человека на избирательном участке. Оно превращается в многоуровневую систему, которая должна сопровождать весь процесс: от фиксации инцидента до его юридической квалификации и интерпретации. Сегодня один и тот же сигнал должен пройти несколько уровней проверки. Особенно, если речь идет о сообщениях в социальных сетях, видеоматериалах или утверждениях о нарушениях.

«В современной информационной среде ценность имеет уже не сам факт появления сообщения о нарушении, а способность быстро установить, что именно произошло, где это произошло и подтверждается ли информация независимыми источниками.

Вместе с цифровизацией голосования неизбежно растет значение профессиональной экспертизы. Единые методики, обучение и алгоритмы передачи информации позволяют сопоставлять сигналы из разных регионов и одновременно снижают зависимость оценки от субъективного восприятия конкретного наблюдателя.

Есть и еще одна важная сторона. В условиях высокой скорости информационного потока доверие к выборам сегодня формируется не только на избирательном участке. Оно формируется в течение нескольких часов после появления любого спорного сообщения. Если информация проверена и обстоятельства быстро разъяснены, единичный инцидент не получает дальнейший шлейф. Поэтому общественное наблюдение фактически становится еще и механизмом управления информационными рисками вокруг выборов», — считает эксперт.

Фото: Дмитрий САГИТОВ.