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Политика
17 Сентября , 12:00

Арсен Шаяхметов: Наблюдение управляет информационными рисками вокруг выборов

В преддверии выборов, которые в нашей стране состоятся 18-20 сентября, Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) представила свой традиционный экспертно‑аналитический доклад — «Готовность системы общественного наблюдения к единому дню голосования 2026 года».

Арсен Шаяхметов: Наблюдение управляет информационными рисками вокруг выборовАрсен Шаяхметов: Наблюдение управляет информационными рисками вокруг выборов
Арсен Шаяхметов: Наблюдение управляет информационными рисками вокруг выборов

В документе говорится, что к началу этого важного события, система общественного наблюдения была уже сформирована, как устойчивая инфраструктура. К мониторингу привлечены тысячи подготовленных наблюдателей, задействованы региональные штабы и экспертные группы. В приоритете у наблюдателей-общественников — противодействие информационным провокациям и фейкам. В том числе с использованием технологий ИИ.

По мнению авторов доклада, особенностью кампании 2026 года стало полноценное участие и наблюдение в новых субъектах РФ с учетом специфики безопасности.

Наше издание обратилось за комментариями к эксперту Общественного штаба по наблюдению за выборами РБ, политологу и старшему преподавателю кафедры политологии и связей с общественностью УУНиТ Арсену Шаяхметову. 

По мнению спикера, данная избирательная кампания показывает, что наблюдение — это не только физическое присутствие человека на избирательном участке. Оно превращается в многоуровневую систему, которая должна сопровождать весь процесс: от фиксации инцидента до его юридической квалификации и интерпретации. Сегодня один и тот же сигнал должен пройти несколько уровней проверки. Особенно, если речь идет о сообщениях в социальных сетях, видеоматериалах или утверждениях о нарушениях.

«В современной информационной среде ценность имеет уже не сам факт появления сообщения о нарушении, а способность быстро установить, что именно произошло, где это произошло и подтверждается ли информация независимыми источниками. 

Вместе с цифровизацией голосования неизбежно растет значение профессиональной экспертизы. Единые методики, обучение и алгоритмы передачи информации позволяют сопоставлять сигналы из разных регионов и одновременно снижают зависимость оценки от субъективного восприятия конкретного наблюдателя.

Есть и еще одна важная сторона. В условиях высокой скорости информационного потока доверие к выборам сегодня формируется не только на избирательном участке. Оно формируется в течение нескольких часов после появления любого спорного сообщения. Если информация проверена и обстоятельства быстро разъяснены, единичный инцидент не получает дальнейший шлейф. Поэтому общественное наблюдение фактически становится еще и механизмом управления информационными рисками вокруг выборов», — считает эксперт.

Фото: Дмитрий САГИТОВ.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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