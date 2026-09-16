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Политика
16 Сентября , 16:16

Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами в Госдуму

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами в Госдуму. Он призвал жителей страны принять обдуманное и ответственное решение, отдавая свой голос.

Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами в ГосдумуВладимир Путин обратился к россиянам перед выборами в Госдуму
Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами в Госдуму

Глава государства сказал: «Мы знаем, за что сражается Россия и в чём долг каждого её гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Её приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за её будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдёт в Год единства народов России, — это тоже ответственность, вклад в укрепление страны.

Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами — миллионы людей, что мы — сплочённый народ, объединённый общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему».

Российский президент отметил, что от выбора россиян зависят политические силы в парламенте и регионах. Владимир Путин добавил, что большинство голосов наберут самые достойные кандидаты и настоящие патриоты.

«Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать её развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу», — заключил Путин.

Напомним, выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы будут проходить в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Одновременно в Башкирии пройдут дополнительные выборы депутата Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан по Кизильскому избирательному округу № 28, выборы депутатов Уфимского горсовета, а также основные и дополнительные выборы депутатов ряда районов и сельских поселений.

Фото: Kremlin.ru.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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