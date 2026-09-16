Курултай Башкирии объявлен самым инициативным парламентом России

С октября 2021 года парламентарии республики внесли в нижнюю палату российского парламента 55 новых законопроектов. Еще 12 инициатив перешли на рассмотрение из предыдущих созывов. На втором месте — Брянская областная дума (41 законопроект), а заксобрание Санкт-Петербурга на третьем месте (39).

— Столь высокая активность во многом связана с личным опытом Главы Башкортостана Радия Хабирова. В 2009–2016 годах он работал заместителем начальника Управления Президента России по внутренней политике. Региональные парламенты, как правило, вносят инициативы, согласованные с федеральным центром, а их реализация затем делегируется субъектам. Опыт Хабирова помогает республике точно улавливать федеральные тренды и выстраивать эффективную координацию при подготовке законодательных предложений, — уверен руководитель холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Востребованность законопроектов региона кроется в самой природе башкирского парламентаризма, считают федеральные эксперты. Многие законы, рожденные в Башкирии, действуют в других субъектах РФ и легли в основу федеральных правовых актов. Такой результат — заслуга сильной юридической школы республики.

— Это результат системной работы, выстроенной в республике, и конструктивного диалога с федеральными органами власти. Лидерство Госсобрания среди региональных парламентов России отражает качество совместной работы и выстроенной в республике системы подготовки законодательных инициатив. Важную роль играет взаимодействие с главой Башкортостана. Его опыт работы на федеральном уровне и глубокое понимание механизмов госуправления помогают определять актуальные направления законотворческой работы и обеспечивать продвижение наших предложений. За каждым законопроектом стоят конкретные обращения граждан, практика муниципалитетов, предложения органов власти и результаты правоприменения. Важно, что при поддержке главы республики инициативы получают возможность выходить на федеральный уровень и использоваться при решении общероссийских задач, — отметил и.о. председателя Госсобрания — Курултая республики Илшат Тажитдинов.

По мнению депутата Госсобрания Башкирии Шамиля Валеева, это закономерный итог принципов работы, сложившихся при покойном руководителе парламента региона Константине Толкачеве.

— Активно пользоваться правом федеральной законодательной инициативы — хорошая традиция, заложенная спикером Константином Толкачевым. С первого своего созыва он был инициатором таких законопроектов сам и вовлекал весь Курултай в эту работу.

Думаю, это можно связать и с тем, что во главе региона — правовед и замначальника управления президента РФ по внутренней политике Радий Хабиров, который вел работу с парламентом и знает тонкие настройки российской политики. Фактором для вдохновенного законотворчества явились и сложные времена, которые требуют от законодателя постоянной работы, это и про ковид, и про спецоперацию.

Фото: ИА «Башинформ»