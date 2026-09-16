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Политика
16 Сентября , 14:40

Курултай Башкирии объявлен самым инициативным парламентом России

Госсобрание Башкирии стало самым активным региональным парламентом России по итогам работы в Госдуме VIII созыва, сообщают «Ведомости» в анализе инициатив субъектов страны, основанном на информации Системы обеспечения законодательной деятельности.

Курултай Башкирии объявлен самым инициативным парламентом РоссииКурултай Башкирии объявлен самым инициативным парламентом России
Курултай Башкирии объявлен самым инициативным парламентом России

С октября 2021 года парламентарии республики внесли в нижнюю палату российского парламента 55 новых законопроектов. Еще 12 инициатив перешли на рассмотрение из предыдущих созывов. На втором месте — Брянская областная дума (41 законопроект), а заксобрание Санкт-Петербурга на третьем месте  (39).

— Столь высокая активность во многом связана с личным опытом Главы Башкортостана Радия Хабирова. В 2009–2016 годах он работал заместителем начальника Управления Президента России по внутренней политике. Региональные парламенты, как правило, вносят инициативы, согласованные с федеральным центром, а их реализация затем делегируется субъектам. Опыт Хабирова помогает республике точно улавливать федеральные тренды и выстраивать эффективную координацию при подготовке законодательных предложений, — уверен руководитель холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Востребованность законопроектов региона кроется в самой природе башкирского парламентаризма, считают федеральные эксперты. Многие законы, рожденные в Башкирии, действуют в других субъектах РФ и легли в основу федеральных правовых актов. Такой результат — заслуга сильной юридической школы республики.

— Это результат системной работы, выстроенной в республике, и конструктивного диалога с федеральными органами власти. Лидерство Госсобрания среди региональных парламентов России отражает качество совместной работы и выстроенной в республике системы подготовки законодательных инициатив. Важную роль играет взаимодействие с главой Башкортостана. Его опыт работы на федеральном уровне и глубокое понимание механизмов госуправления помогают определять актуальные направления законотворческой работы и обеспечивать продвижение наших предложений. За каждым законопроектом стоят конкретные обращения граждан, практика муниципалитетов, предложения органов власти и результаты правоприменения. Важно, что при поддержке главы республики инициативы получают возможность выходить на федеральный уровень и использоваться при решении общероссийских задач, — отметил и.о. председателя Госсобрания — Курултая республики Илшат Тажитдинов.

По мнению депутата Госсобрания Башкирии Шамиля Валеева, это закономерный итог принципов работы, сложившихся при покойном руководителе парламента региона Константине Толкачеве.

— Активно пользоваться правом федеральной законодательной инициативы — хорошая традиция, заложенная спикером Константином Толкачевым. С первого своего созыва он был инициатором таких законопроектов сам и вовлекал весь Курултай в эту работу.
Думаю, это можно связать и с тем, что во главе региона — правовед и замначальника управления президента РФ по внутренней политике Радий Хабиров, который вел работу с парламентом и знает тонкие настройки российской политики. Фактором для вдохновенного законотворчества явились и сложные времена, которые требуют от законодателя постоянной работы, это и про ковид, и про спецоперацию.

Фото: ИА «Башинформ»

Автор:Жанна МИРОНОВА
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