Башкирию посетила делегация Королевства Саудовская Аравия

Как сообщила пресс-служба руководителя Башкирии, на повестке стояли вопросы укрепления сотрудничества и развития новых направлений взаимодействия. Глава региона выразил признательность представителям делегации за визит в республику.

«Символично, что он проходит в год 100-летнего юбилея с момента установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией. Исторически нас связывает имя первого полномочного представителя Советской России в арабских странах, уроженца Башкортостана Карима Хакимова, ставшего личным другом главы-основателя правящей ныне династии Абдель Азиза ибн Сауда. Активно развиваются и торгово-экономические отношения. Растет товарооборот, башкирские компании активно работают над реализацией совместных с саудовскими партнерами проектов. При этом потенциал нашего взаимодействия очень высок. Уверен, что, объединив наши ресурсы, технологии и инвестиции, мы можем достичь хороших результатов», – сказал Радий Хабиров

Руководитель республики рассказал о компетенциях региона в нефтедобыче и переработке, газохимической отрасли, машиностроении, сельском хозяйстве, отметив возможности поставок широкой номенклатуры продукции.

Инвестор из Саудовской Аравии поблагодарил руководство Башкортостана за теплый прием. «Во время визита мы посетили в Бижбулякском районе музей Карима Хакимова, который действительно внес большой вклад в развитие сотрудничества между нашими странами. Спасибо за то, что вы храните память об истории и людях, которые связали наши народы», – сказал Таха Салех Ахмед Мухаммед.

В числе перспективных направлений сотрудничества представители делегации особо отметили туристический потенциал Башкирии. Таха Салех Ахмед Мухаммед пригласил делегацию Башкирии посетить Саудовскую Аравию, чтобы подробнее рассказать о республике и определить новые направления сотрудничества.

Фото: пресс-служба главы РБ.