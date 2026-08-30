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Политика
30 Августа , 10:07

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днём рождения

Президент России Владимир Путин специальной телеграммой поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с днем рождения.

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днём рожденияВладимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днём рождения
Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днём рождения

«Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Дорожу взаимопониманием и доверием, установившимися между нами», — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин подчеркнул личный вклад Лукашенко в укрепление союза между двумя государствами. Он также отметил, что стороны продолжат работу по дальнейшему наращиванию сотрудничества.

У Башкирии в последние годы сложились с Беларусью тесные связи в экономике, культуре и других сферах. Начиная от совместных производств троллейбусов и сельхозтехники до выращивания в Башкирии зубров.

По итогам первого полугодия 2026 года доля Беларуси во внешнеторговом обороте Башкирии составила 6,1%, а доля экспорта в общем объеме товарооборота достигла 63,1%, что на 4,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года» – отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева.

Фото: сайт Кремлин.ру

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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