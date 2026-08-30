Глава Башкирии Радий Хабиров вошёл в топ-10 рейтинга губернаторов

Исследование охватывает июль-август 2026 года и основано на анкетировании, заочных и очных опросах представителей экспертного сообщества. В мартовско-апрельском выпуске 2026 года Радий Хабиров находился на 11-й позиции. В мае–июне он поднялся на 9-е место, а по итогам июля–августа сохранил достигнутый результат.

Эксперты отмечают, что переход с 11-го на 9-е место и последующее сохранение результата показывают устойчивость оценок деятельности руководителя республики стабильное восприятие Башкирии на федеральном уровне.

Тройку лидеров составили Рустам Минниханов (Татарстан), Сергей Собянин (Москва) и Рамзан Кадыров (Чечня).

Иллюстрация: портал «Национальный рейтинг».