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Политика
30 Августа , 05:21

Глава Башкирии Радий Хабиров вошёл в топ-10 рейтинга губернаторов

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал очередную оценку деятельности глав субъектов РФ. Глава Башкирии Радий Хабиров вошел в топ-10 рейтинга, заняв 9-е место.

Глава Башкирии Радий Хабиров вошёл в топ-10 рейтинга губернаторовГлава Башкирии Радий Хабиров вошёл в топ-10 рейтинга губернаторов
Глава Башкирии Радий Хабиров вошёл в топ-10 рейтинга губернаторов

Исследование охватывает июль-август 2026 года и основано на анкетировании, заочных и очных опросах представителей экспертного сообщества. В мартовско-апрельском выпуске 2026 года Радий Хабиров находился на 11-й позиции. В мае–июне он поднялся на 9-е место, а по итогам июля–августа сохранил достигнутый результат.

Эксперты отмечают, что переход с 11-го на 9-е место и последующее сохранение результата показывают устойчивость оценок деятельности руководителя республики стабильное восприятие Башкирии на федеральном уровне.

Тройку лидеров составили Рустам Минниханов (Татарстан), Сергей Собянин (Москва) и Рамзан Кадыров (Чечня).

Иллюстрация: портал «Национальный рейтинг».

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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