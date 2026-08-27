Эксперт из Башкирии: избирательная кампания в Госдуму вышла на новый этап

Политолог отмечает, что на выборах в Госдуму в одномандатных округах доля отказов в регистрации составила менее 1%, тогда как в 2021 году она была около 8%. На выборах глав регионов зарегистрировано 39 из 40 выдвинувшихся кандидатов — то есть 98%.

«Снятие «Яблока» стало очень резонансным и нетривиальным событием политического характера, но в целом по процедурным моментам мы видим тенденцию на снижение доли отказов во многом по причине политического консенсуса в партиях», — подчеркнул он.

На выборах региональных парламентов зарегистрировано 254 партийных списка, в среднем 6,5 списка на регион. В 36 субъектах, где используется мажоритарная составляющая, за 802 мандата продолжают бороться 4471 кандидат — более 5,5 кандидатов на один мандат.

Причем четыре парламентские партии — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — участвуют во всех 39 региональных парламентских кампаниях. «Новые люди» представлены в 37 регионах.

«Мы видим достаточно устойчивую конструкцию: есть доминирующая партия и несколько системных партий плюс более нишевые игроки, которые присутствуют там, где находят подходящую электоральную нишу», — добавил Арсен Шаяхметов.