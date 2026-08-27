+15 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Политика
27 Августа , 04:13

Эксперт из Башкирии: избирательная кампания в Госдуму вышла на новый этап

Эксперты Штаба общественного наблюдения за выборами в Башкирии обсудили доклад Центра общественно-политических проектов и коммуникаций «ЕДГ-2026: итоги регистрации и выход в финал кампании». Политолог Арсен Шаяхметов считает, что доклад фиксирует тенденцию по резкому снижению количества кандидатов,

из личного архива Арсена Шаяхметова.из личного архива Арсена Шаяхметова.
Фото:из личного архива Арсена Шаяхметова.

Политолог отмечает, что на выборах в Госдуму в одномандатных округах доля отказов в регистрации составила менее 1%, тогда как в 2021 году она была около 8%. На выборах глав регионов зарегистрировано 39 из 40 выдвинувшихся кандидатов — то есть 98%.

«Снятие «Яблока» стало очень резонансным и нетривиальным событием политического характера, но в целом по процедурным моментам мы видим тенденцию на снижение доли отказов во многом по причине политического консенсуса в партиях», — подчеркнул он.

На выборах региональных парламентов зарегистрировано 254 партийных списка, в среднем 6,5 списка на регион. В 36 субъектах, где используется мажоритарная составляющая, за 802 мандата продолжают бороться 4471 кандидат — более 5,5 кандидатов на один мандат. 

Причем четыре парламентские партии — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — участвуют во всех 39 региональных парламентских кампаниях. «Новые люди» представлены в 37 регионах. 

«Мы видим достаточно устойчивую конструкцию: есть доминирующая партия и несколько системных партий плюс более нишевые игроки, которые присутствуют там, где находят подходящую электоральную нишу», — добавил Арсен Шаяхметов.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru