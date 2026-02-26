Башкирия и Челябинская область будут развивать транспортный коридор «Север-Юг»

Вопросы сопряжения логистических потенциалов Башкирии и Челябинской области стали главной темой стратегической сессии «Республика Башкортостан и Челябинская область: взаимный потенциал транспортного коридора «Север-Юг».

Как отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева во время открытия встречи, при нынешней ситуации на мировом рынке регионам требуется консолидировать усилия для поиска новых логистических решений. Тем более, что 2025 год стал непростым для внешней торговли Башкирии: внешнеторговый оборот снизился на 1/5 в сравнении с показателями 2024 года.

— Однако как раз в такие периоды становится понятно, кто действительно готов бороться за свои позиции. Пока одни замирают в ожидании, другие ищут и находят новые пути. И мы для себя такой путь четко определили – это переориентация на перспективные международные коридоры, и прежде всего на маршрут «Север-Юг» — говорит Болычева. — Он станет настоящим окном возможностей для наших производителей, которое позволит напрямую выйти на рынки Каспия, Ирана, Индии, стран Персидского залива и далее.

При этом она подчеркнула, что, несмотря на общее снижение экспортных показателей, в минувшем году в Башкирии отмечен рост по ряду несырьевых категорий. В частности, экспорт продукции химической промышленности и каучука вырос на 4,5%, продовольственных товаров и сырья – на 2,8%, а текстильной продукции — на 12,2%. Это, по мнению руководителя ведомства, свидетельствует о высоком потенциале республиканских производителей, который необходимо реализовать через новые логистические маршруты.

Башкирия обладает стратегическими активами для интеграции в МТК «Север-Юг». Ключевым звеном может стать речной портовый комплекс «Агидель», который может принимать суда класса «река-море» водоизмещением до 5 тысяч тонн. В настоящее время Правительством РБ утверждена «дорожная карта» по инфраструктурному развитию города Агидель, которая включает в себя и создание особой экономической зоны. Реализация проекта в связке с реконструкцией железнодорожной ветки Нефтекамск-Агидель позволит создать межрегиональный логистический хаб для перевалки грузов с железнодорожного и автомобильного транспорта на водный и обратно.

— С учетом структуры экспорта республики (минеральные продукты – 40,1%, химпром – 20,7%, машиностроение – 13,5%, АПК – 12,5%), Башкирия может стать крупным поставщиком востребованной продукции на рынки стран Каспия и Персидского залива, — подчеркнул первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

В свою очередь челябинские коллеги поделились практическим опытом работы на восточном маршруте коридора. Министр международного сотрудничества Челябинской области Дмитрий Глухарев отметил успешную деятельность торгово-логистического комплекса «Южноуральский». Благодаря консолидации грузов от десятков предприятий региону удалось добиться регулярных отправок сборных составов и сократить срок доставки до иранского порта Бендер-Аббас до 9 дней.

Глухарев отметил огромный потенциал в объединении грузопотоков. Челябинская область уже раскатала маршрут и готова тиражировать этот успех. Наш опыт показывает, что консолидация —­ единственный способ сделать экспорт доступным для среднего бизнеса и обеспечить ритмичность поставок.

По итогам встречи стороны договорились создать рабочую группу для проработки технических деталей: номенклатуры грузов, графиков консолидации и тарифных условий.

Фото: сайт правительства РБ.