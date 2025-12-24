-25 °С
Константин Толкачев поздравил жителей Башкирии с Днём Конституции республики

Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев поздравил жителей республики с Днем Конституции Башкортостана, сообщает пресс-служба парламентариев республики.

«Принятие главного правового документа стало важнейшей вехой в истории Башкортостана. Конституция определила принципы государственности, заложила основы развития и навсегда закрепила высокий статус Башкортостана как равноправного и сильного субъекта в составе великой России. Это живой документ, который, являясь частью общероссийской правовой системы, мудро учитывает и отражает уникальность, традиции и устремления нашей республики», - заявил спикер парламента.

Константин Толкачев подчеркнул, что Конституция Башкортостана стоит на страже межнационального и межконфессионального мира, защищает языковое богатство республики и служит надежной опорой для каждой семьи, каждого человека. Именно на этом фундаменте строится сильная экономика, развивается социальная сфера и создаются условия для благополучия людей.

«Наш общий долг – чтить и защищать ценности, провозглашенные в этом документе, строго соблюдать его положения для поддержания стабильности, мира и взаимопонимания в регионе», – отметил Константин Толкачев.

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
