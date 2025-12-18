-18 °С
Политика
18 Декабря , 15:15

Радий Хабиров поблагодарил депутатов Госсобрания Башкирии за эффективную работу

Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в 28-м заседании Госсобрания РБ, на котором выступил перед парламентариями региона.

«Сегодня наш главный приоритет – решение задач специальной военной операции. Это требует принятия и постоянной корректировки соответствующей нормативной базы, правовой основы для слаженной работы законодательной и исполнительной властей, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества. На реализацию 54 мер поддержки участников СВО и членов их семей из республиканского бюджета в прошлом году направлено 13,4 млрд рублей. В этом году мы удвоили объём выделенных средств до 25,5 млрд рублей», - сказал в своем выступлении Радий Хабиров.

Глава республики напомнил, что в этом году в регионе отметили знаменательную дату – 30-летие Государственного Собрания – Курултая. Этот юбилей – важная веха в истории республики, подтверждение высокого авторитета и качества работы главного законодательного органа Башкирии.

«Ещё раз благодарю вас за совместную с правительством республики слаженную работу, законодательную поддержку наших планов и инициатив. Уверен, что вместе мы успешно решим все стоящие перед нами ответственные задачи. Сделаем все для приближения нашей победы», - подчеркнул Радий Хабиров.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
