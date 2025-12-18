-16 °С
О чём чаще всего накануне «Итогов года» спрашивают президента жители Башкирии

В пресс-службе Народного фронта Республики Башкортостан назвали топ-5 тем, с которыми жители региона обращаются на программу «Итоги года с Владимиром Путиным».

По состоянию на 18 декабря распределение следующее: социальная политика — 21 процент, государство и общество — 11 процентов, экономика — 11 процентов, инфраструктура — 9 процентов, жильё — 9 процентов.

По статистике: 65 процентов обратившихся — женщины, 35 процентов — мужчины. По возрасту безусловные лидеры — люди старше 56 лет.

Напоминаем, задать вопрос президенту можно на сайте программы: moskva-putinu.ru/москва-путину.рф; СМС/MMS на номер: 0–40–40; по телефону: 8–800–200–40–40; текстовые и видео вопросы через соцсети ВКонтакте и Одноклассники (ok.ru/moskvaputinu); через чат-бот в мессенджере MAX (max.ru/moskvaputinu).

Фотографии предоставлены пресс-службой Народного фронта Республики Башкортостан.

Автор: Надежда РОМАНОВА.
