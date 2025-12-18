О чём чаще всего накануне «Итогов года» спрашивают президента жители Башкирии

По состоянию на 18 декабря распределение следующее: социальная политика — 21 процент, государство и общество — 11 процентов, экономика — 11 процентов, инфраструктура — 9 процентов, жильё — 9 процентов.

По статистике: 65 процентов обратившихся — женщины, 35 процентов — мужчины. По возрасту безусловные лидеры — люди старше 56 лет.

Фотографии предоставлены пресс-службой Народного фронта Республики Башкортостан.