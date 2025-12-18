Марат Марданов: Большинство молодых людей Башкирии – патриоты

Стоит отметить, что опыт нашей республики высоко оценивается на федеральном уровне. К примеру, советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей Абдулгамид Булатов недавно отметил, что региональные власти ведут активную работу по гармонизации межнациональных отношений и Башкирия показывает пример консолидации общества.

В частности, в регионе активно реализуются программы, направленные на формирование общегражданской идентичности, включая просветительские, культурные и образовательные проекты. Согласно данным опросов, уровень общегражданской идентичности в республике возрос с 73,1% в 2021 году до 82,4% в текущем.

Необходимость сохранения межнационального согласия как формулы политической стабильности и поступательного развития страны признана одним из приоритетов государственной политики на федеральном уровне. И тот факт, что президент страны Владимир Путин объявил 2026 год – Годом единства народов России, красноречиво это подчеркивает.

С нашим изданием своими комментариями поделился один из участников Совета при главе РБ по межнациональным отношениям – директор Центра гуманитарных исследований регионального министерства культуры Марат Марданов.

– Вчера состоялось очередное плановое заседание совета, которое должно проводится по положению раз в полгода. Мы подвели итоги «Стратегии госнацполитики до 2025 года» и обсудили задачи нового документа, рассчитанного до 2036 года. По указу президента России он вступит в силу с 1 января.

Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в таком крупном регионе, как Башкортостан, имеет принципиально важное значение. Поскольку это четырехмиллионная республика и на ее территории проживают представители более 160 народов. Здесь заложена большая работа всех министерств, ведомств, общественных организаций и самого населения. То есть, это не просто данность, а постоянная и кропотливая работа. Значительную роль в ней играют такие организации, как Ассамблея народов РБ, национально-культурных центров, Всемирного курултая башкир, Собора русских, Национально-культурной автономии татар и другие. Все они помогают обеспечивать стабильность в регионе несмотря на внешние вызовы.

О них в своем выступлении на совете я рассказал очень детально. Наша республика продолжает находится в «красной» зоне. С 2022 года Башкирию непрерывно держат под прицелом западные центры влияния. В среднем в год на нас обрушивается более тысячи инфоповодов по разжиганию межнациональной розни. Таким образом осуществляются попытки раскачать в нашем регионе ситуацию.

Но несмотря на эти вызовы по нашим соцопросам более 92,5 процента респондентов в этом году отметили, что межнациональные отношения в республике доброжелательные.

Кроме того, с начала СВО в республике начался устойчивый рост гражданского самосознания, что является важнейшим показателем общероссийской гражданской идентичности. Судите сами, в 2021 году он был на уровне 73 процентов, а теперь достиг 82,5 процента.

Также в прошлом году мы зафиксировали, что 86,5 процента молодежи считает себя патриотами своей страны. Рекордный скачок, раньше такие показатели фиксировались только среди респондентов 50+, которые учились в советских школах.

Данные показатели – результат работы в области гражданско-патриотического воспитания, которая сегодня осуществляется на всех уровнях, начиная с детсадов и заканчивая вузами, что, безусловно, положительно влияет на настроение в обществе.

Нельзя не отметить и поддержку населением специальной военной операции. Начиная с 2022 года более 60 процентов населения поддерживает СВО, что также является крайне важным замером, свидетельствующим об устойчивости межнациональных и межконфессиональных отношений в республике.

Еще один важный фактор – взаимодействие с Федеральным агентством по делам национальностей. У нас эффективно функционирует государственно-информационная система мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. Сейчас к этой работе подключен и Центр управления Республикой Башкортостан. То есть, все новейшие методики прогнозирования, выявления на ранней стадии конфликтов, и реагирования на них в республике активно работают.

В соответствии с решением Совета при главе РБ по межнациональным отношениям в прошлом году я возглавил экспертную комиссию, куда вошли представители правоохранительных органов, госвласти, научно-экспертного сообщества. Там мы с представителями местного самоуправления предметно разбираем предконфликтные кейсы, принимаем оперативные меры, инициируем профилактические мероприятия.

По итогам заседания совета глава республики Радий Хабиров поручил вице-премьеру сформировать план на следующий год, который объявлен Годом единства.

В Общественной плате РБ мы уже провели первые заседания по этой тематике. Представители министерств культуры, просвещения и молодежной политики посовещались с экспертами от науки, а также с общественниками. Обсудили ключевые задачи и начали планировать совместные мероприятия, направленные на укрепление единства народов Башкортостана. Уверен, что с этой задачей мы успешно справимся, – подчеркнул эксперт.

