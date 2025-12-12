Андрей Назаров рассказал о значимости Дня Конституции России

Андрей Назаров считает, что 32 года Основной закон страны остается фундаментом общества. Путь к конституционному устройству Россия прокладывала почти два столетия. То, что сегодня кажется естественным, было мечтой поколений.

«Как человек, посвятивший большую жизнь юриспруденции, я ценю особо этот документ: это не просто нормы, а живая основа для созидательной работы. Конституция объединяет традиции и духовные ценности нашего многонационального народа. Благодаря поправкам она вернулась к культурным корням, закрепила историческое воссоединение земель», - написал Андрей Назаров.

Премьер-министр подчеркнул, что в условиях внешнего давления Конституция укрепляет единство, защищает от чуждых влияний, утверждая приоритет российского права. «А главное — в ее центре Человек. Она гарантирует образование, соцподдержку, защищает семью, создает условия для раскрытия талантов — нашего главного богатства», - отметил Андрей Назаров.

Фото: соцсети Андрея Назарова.