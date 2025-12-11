-16 °С
В Башкирии в канун 100-летия Конституции РБ прошла встреча со студентами

В Уфе в Национальной библиотеке им. А.З. Валиди Конституционный совет РБ провел встречу со студентами, приуроченную к 100-летию со дня утверждения V Всебашкирским съездом Советов первой Конституции Башкирской АССР.

Как сообщили в КС Башкирии, встреча состояла из трех частей. Сначала студенты побывали на выставке раритетных печатных изданий, связанных с принятием конституционных актов «Вековой юбилей первой Конституции Башкортостана», которую представили национальная библиотека им. А.З. Валиди и Национальный архив РБ.

Затем участников встречи поздравили с Днем Конституции Российской Федерации и наступающим Днем Конституции Республики Башкортостан председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев, председатель Конституционного совета РБ Хайдар Валеев, секретарь КС РБ Светлана Сафина, депутат Госдумы нескольких созывов, член конституционной комиссии 1990-1993 гг. Михаил Бугера.

Третья часть мероприятия прошла в формате интеллектуальной игры на знание конституционных основ. В ней участвовало шесть команд студентов БАГСУ, Института права УУНиТ, УЮИ МВД.

«Проведение таких интерактивных игр на знание Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Башкортостан повышает уровень правовой культуры молодежи и стимулирует обучающихся общеобразовательных организаций к изучению и восприятию основ федеральной и республиканской конституции», – отметила Светлана Сафина.

Фото: пресс-служба Конституционного совета РБ.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
