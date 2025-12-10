В Башкирии прошла конференция регионального отделения «Единой России»

Как сообщает пресс-служба руководителя региона, на конференции обсуждались стоящие перед «ЕР» актуальные задачи на предстоящий период.

С приветствием к участникам конференции обратился Секретарь Генерального совета партии, первый заместитель Председателя Совета Федерации Владимир Якушев. Он подчеркнул, что в региональной команде Башкортостанского отделения «Единой России» – более 130 тысяч единомышленников. В республике успешно реализуется Народная программа. Особая благодарность была выражена за поддержку бойцов на передовой, организацию работы волонтёрского движения «Штабов имени Минигали Шаймуратова», за заботу о семьях участников специальной военной операции.

Руководитель регионального отделения Радий Хабиров отметил эффективную деятельность партии в интересах жителей республики.

«Прежде всего хочу всех вас поблагодарить за этот непростой год. За ту работу, которую мы вместе проводим в поддержку специальной военной операции. Это наш главный приоритет. Здесь надо проявлять выдержку, терпение, стойкость. Поэтому настраивайтесь на эту работу до тех пор, пока мы не победим. Несмотря на сложную финансово-экономическую ситуацию, мы продолжаем выполнять все наши обязательства, заниматься развитием социальной инфраструктуры. Традиционно перед Новым годом запланировали открытие целого ряда долгожданных объектов в наших муниципалитетах» - сказал Радий Хабиров.

Глава Башкирии также подчеркнул, что региональное отделение демонстрирует высокий уровень партийной дисциплины, что поможет достойно пройти электоральный цикл 2026 года.

«Хорошим стимулом стало открытие в республике первого в стране филиала Высшей партийной школы. Мы старались приглашать в Уфу самых интересных спикеров, которые хорошо «разминали» политическое мышление. Будем продолжать эту работу. Следующий год будет чрезвычайно сложным в политическом плане. Предстоят выборы в Государственную Думу России и в горсовет Уфы. У нас достаточно большой депутатский корпус в федеральном парламенте, большинство депутатов достойно отработали этот созыв. Если люди их поддержат, то они продолжат свою деятельность в Госдуме. Часть перейдёт на другую работу. Для нас принципиально важно побеждать в честной борьбе, что мы и будем делать. Нам нужна чистая победа», - считает Радий Хабиров.

Фото: пресс-служба главы РБ.