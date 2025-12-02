-16 °С
2 Декабря , 21:35

Радий Хабиров рассказал о цели визита в Узбекистан

2 декабря глава Башкортостана Радий Хабиров прибыл в Ташкент в составе официальной делегации России, о чем сообщил в соцсетях.

«Как и всегда в международных поездках, у нас насыщенная рабочая программа, — отметил он. — Мы приехали решать конкретные задачи, обсуждать совместные проекты. Один из ключевых — строительство совместного технопарка «Бекабад» в Ташкентской области. У нас уже есть несколько потенциальных резидентов».

Руководитель региона подчеркнул: Узбекистан остается одним из ключевых партнеров Башкортостана.

«Мы активно поддерживаем отношения с регионами страны, наращиваем торгово-экономические связи, развиваем промышленную кооперацию. Сотрудничаем в сферах сельского хозяйства, науки, образования и многих других», — проинформировал он.

В программе визита главы республики — участие в заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном, а также ряд деловых встреч, уточнили в его пресс-службе.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
