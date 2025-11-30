-16 °С
30 Ноября , 11:14

Делегация Башкирии приняла участие во Всероссийском конгрессе наблюдателей

В Москве состоялся Всероссийский конгресс наблюдателей, который собрал на своей площадке более 700 участников из 89 регионов страны. От Башкирии на конгрессе работали 10 человек, сообщает пресс-служба Общественной палаты РБ.

Организатором конгресса выступило общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы" при поддержке Фонда президентских грантов.

Как известно, в 2026 году в стране пройдет около 2,5 тыс. избирательных кампаний различных уровней, главная из которых – выборы в Государственную Думу. Подготовка к этому электоральному циклу уже началась.

«Помимо законодательных новелл, на конгрессе обсуждались новые вызовы, с которыми могут столкнуться общественные наблюдатели в ходе осуществления своей деятельности. Были поставлены вопросы, как защитить самого наблюдателя от внешних угроз и повысить его статус. Остро стоит вопрос и привлечения молодежи на избирательные участки в качестве общественного наблюдателя. Новые формы распознавания дипфейков и превентивные меры борьбы с ними – вопрос, который беспокоит сообщество. Поиски ответа на него искали собравшиеся в зале. Все наработки и предложения вошли в резолюцию конгресса и воплощены в жизнь», – говорит член Общественной палаты РБ Рита Некрасова.

Фото: Рита НЕКРАСОВА.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
