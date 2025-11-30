-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Политика
30 Ноября , 21:12

Башкирия и Абхазия подписали Дорожную карту о сотрудничестве в разных сферах

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на своей странице в соцсетях рассказал о начавшемся визите в Абхазию.

Башкирия и Абхазия подписали Дорожную карту о сотрудничестве в разных сферах
Башкирия и Абхазия подписали Дорожную карту о сотрудничестве в разных сферах

«Прибыл в Республику Абхазия. Работаем с коллегами из братской республики. Подписали Дорожную карту на 29 мероприятий. Сотрудничество выстраиваем сразу в семи направлениях - экономика, промышленность, образование, культура, туризм, спорт и здравоохранение», - написал Андрей Назаров.

Он отметил, что будет в том числе усилена работа по локализации производств на территориях преференциальных зон. Башкортостан готов делиться опытом поддержки инвесторов, запускать совместные проекты и помогать предприятиям находить новые точки роста. Также в ближайшей перспективе – запуск совместной программы «Башкирско-абхазское долголетие». Намечен обмен оздоровительными маршрутами, турпродуктами и программами для старшего поколения.

«Насыщенная и реализуемая Дорожная карта получается - развитие товарооборота, бизнес-миссии, участие Абхазии в наших форумах, культурные обмены, образовательные инициативы», - считает Андрей Назаров.

Фото: соцсети Андрея Назарова.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru