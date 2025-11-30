Башкирия и Абхазия подписали Дорожную карту о сотрудничестве в разных сферах

«Прибыл в Республику Абхазия. Работаем с коллегами из братской республики. Подписали Дорожную карту на 29 мероприятий. Сотрудничество выстраиваем сразу в семи направлениях - экономика, промышленность, образование, культура, туризм, спорт и здравоохранение», - написал Андрей Назаров.

Он отметил, что будет в том числе усилена работа по локализации производств на территориях преференциальных зон. Башкортостан готов делиться опытом поддержки инвесторов, запускать совместные проекты и помогать предприятиям находить новые точки роста. Также в ближайшей перспективе – запуск совместной программы «Башкирско-абхазское долголетие». Намечен обмен оздоровительными маршрутами, турпродуктами и программами для старшего поколения.

«Насыщенная и реализуемая Дорожная карта получается - развитие товарооборота, бизнес-миссии, участие Абхазии в наших форумах, культурные обмены, образовательные инициативы», - считает Андрей Назаров.

Фото: соцсети Андрея Назарова.