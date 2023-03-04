Андрей Назаров встретился с генеральным консулом Турции Исметом Эриканом

Андрей Назаров от имени главы региона Радия Хабирова, правительства и себя лично выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в Турецкой Республике. Премьер-министр отметил, что Башкортостан воспринял эту трагедию как собственную и стал одним из первых российских регионов, который отправил в Турцию спасателей.

Руководитель правительства отметил, что несмотря на сложную геополитическую и экономическую ситуацию, взаимовыгодное партнерство Турции и России в целом и Башкортостана в частности продолжается. Реализуется целый ряд совместных инвестиционных проектов. Это, например, проект компании «Genesis Agro Trade» по производству гибридных семян подсолнечника и других культур, сеть предприятий общественного питания «Мир Chicken». С компанией «Leosal Makina» прорабатывается возможность локализации у нас производства автоматического оборудования по разделке домашней птицы. С компанией «Kisan İnşaat» обсуждается вопрос размещения в Башкортостане завода по выпуску стеклянной микросферы мощностью 2 тысячи тонн.

— В нашей республике работают 29 предприятий, созданных с участием турецкого капитала. Многие из них известны далеко за пределами Башкортостана. Это, например, компании «Русджам» (производство стеклотары) и «Эфес Пилснер» (пивоварение). Товарооборот с Турцией постоянно увеличивается — за 2022 год он вырос на 42%. Среди 112 стран — наших торговых партнеров Турция входит в первую десятку. Заинтересованность наших предпринимателей в расширении взаимодействия с турецким бизнесом растет, — сказал Андрей Назаров.

По словам премьер-министра, республика заинтересована в импорте из Турции продовольствия, машиностроительной и фармацевтической продукции. Есть конкретные запросы от компаний региона. Со своей стороны Башкортостан может существенно нарастить поставки в Турцию химической, нефтехимической, металлургической и сельскохозяйственной продукции.

Председатель правительства поблагодарил господина Исмета Эрикана за активное участие в развитии взаимоотношений Башкортостана и Турецкой Республики и выразил надежду, что нынешняя встреча станет новым толчком для совместной работы.

Генконсул от имени президента Турции и всей турецкой нации выразил благодарность за участие Башкортостана в спасательных работах и отметил, что эта помощь неоценима.

— Турецкая Республика испытывает глубокое уважение к Башкортостану и заинтересована в развитии сотрудничества. Я всегда готов работать в самом тесном контакте с руководством вашей республики, чтобы масштабы этого взаимодействия росли, — добавил Исмет Эрикан.

По словам генерального консула, турецкая сторона планирует успешные экономические взаимоотношения наших сторон расширить тесными культурными связями. Эта работа начиналась несколько лет назад, но вмешалась пандемия. Сейчас ее стоит возродить, тем более что в этом году хороший повод — исполняется сто лет со дня основания Турецкой Республики.

— Мы хотели бы провести в 2023 году ряд культурных мероприятий в Башкортостане. Будем благодарны, если правительство республики и министерство культуры поддержит нас в этом. Я знаю, что башкирский народ любит турецкую культуру, турецкую кухню, любит ездить в Турцию. Теперь мы хотим Турцию привезти к вам, — сказал господин Исмет Эрикан.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Башкортостана.