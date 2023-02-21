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Сегодня, 16:06

Владимир Путин заявил о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях

Президент России сообщил об этом сегодня, 21 февраля, во время обращения к Федеральному собранию.

Владимир Путин заявил о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях
Владимир Путин заявил о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях

Владимир Путин подчеркнул, что Россия не выходит из договора о СНВ окончательно, а лишь приостанавливает свое участие.

Он сообщил, что прежде, чем вернуться к обсуждению вопроса, мы должны понять, на что претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ядерный потенциал.

Нельзя без внимания оставлять и то, что некоторые деятели в Вашингтоне задумываются о натуральных испытаниях своего ядерного оружия. Это происходит на фоне того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов.

Президент России отметил, что наша страна тоже должна быть готова к подобным испытаниям, но первыми в этом мы не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем.

«Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен», - сказал Владимир Путин.

Ранее он сообщил о возвращении России к системе традиционной вузовской подготовки.

Фото из открытых источников.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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