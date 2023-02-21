Владимир Путин заявил о возвращении к системе традиционной вузовской подготовки

Специалистов с высшим образованием в вузах России будут готовить от четырех до шести лет, сообщил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию РФ. При этом предполагается определенная гибкость: сроки обучения могут варьироваться даже в пределах одной специальности и одного вуза в зависимости от получаемой студентом профессии.

Дополнительную подготовку студенты смогут получить в магистратуре или ординатуре. А в отдельный уровень образования президент предлагает вынести аспирантуру, которая будет готовить научных сотрудников и преподавателей.

- Переход к этой системе должен быть плавным, - подчеркнул Владимир Путин. - Необходимо продумать все до мелочей, чтобы для ребят это было возможностью для профессионального роста, а не проблемой.

Владимир Путин добавил, что сегодняшние студенты продолжат учиться по действующим программам, и призвал взять этот процесс под контроль ОНФ.