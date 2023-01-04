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Госдума рассмотрит три законопроекта Башкирии о домашних и бездомных животных

На весенней сессии в 2023 году Госдума РФ рассмотрит инициативы башкирского парламента в сфере обращения с животными. Об этом сообщила сегодня, 4 января, пресс-служба Госсобрания Башкирии.

Госдума рассмотрит три законопроекта Башкирии о домашних и бездомных животных
Госдума рассмотрит три законопроекта Башкирии о домашних и бездомных животных

Речь идет о законопроектах об обязательном маркировании домашних животных и их стерилизации, о мерах по регулированию численности бездомных собак и кошек, которые живут в природе как дикие.

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев назвал идентификацию, маркировку и стерилизацию домашних животных социальной необходимостью. А внесенные в Госдуму законопроекты – первыми шагами к действительно ответственному отношению к домашним животным.

- Каждое животное должно иметь документы, это позволит выявить хозяина брошенной собаки или кошки, - сказал спикер парламента. – Бесконтрольное размножение – одна из причин проблемы бездомных животных. Поэтому мы выступаем за стерилизацию. Кроме того, это профилактика ряда хронических заболеваний у питомцев. Одичавшие домашние животные сбиваются в стаи, становятся хищниками и частью дикой природы. По словам ученых, одичавшие собаки стали причиной исчезновения целых видов животных и птиц.

Константин Толкачев отметил, что с 2020 года в Башкирии дикие собаки уничтожили 38 косуль и двух лосей. Также не раз нападали на домашний скот и птицу, нанося ущерб сельским жителям. Так, в октябре 2021 года собаки загрызли в фермерском хозяйстве десять овец и восемь ранили.

- Поэтому предлагаем отнести вопрос регулирования численности бездомных животных, живущих вне населенных пунктов, к сфере действия федерального закона «О животном мире», а не законодательства о домашних животных, - резюмировал спикер парламента.

Фото из открытых источников.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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