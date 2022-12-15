Ильдар Зулькарнай: На Башкирию возложена особая ответственность за стабильность

Наша республика успешно справляется с последствиями пандемии и санкций. Об этом заявил в своем послании руководитель региона Радий Хабиров, отметив, что: «И в тяжелые годы пандемии, и в этом году мы продолжаем наращивать вложения в экономику. За последние три года объем инвестиций у нас вырос практически на треть (на 31 процент). Это очень серьезный рывок. И это не просто цифры, это новые производства и рабочие места».

«Как ученый, занимающийся вопросами экономического федерализма и эффективности государственного управления, я обратил внимание на то, что Радий Фаритович начал содержательную часть своего послания с сообщения, что федеральное руководство возлагает теперь на региональный уровень государственного управления, в частности на Башкортостан «особую ответственность за экономическую стабильность, выполнение всех социальных обязательств, – продолжил тему эксперт Ильдар Зулькарнай. – Конечно, это результат осложнения внешнеполитического положения России в мире, когда становится трудно решать экономические и социальные вопросы из одного, федерального центра. Но я вижу и положительную сторону перемещения обязательств, и не только обязательств, но как я полагаю, и полномочий с федерального уровня на уровень субъектов федерации.

Это хорошая новость, так как в соответствии с принципами федерализма именно регионы должны в первую очередь решать вопросы социально-экономического развития своих территорий, а задача федерального центра заключается в обеспечении, главным образом, внешнеполитических функций.

Есть все основания считать, что республика справится с этой поставленной задачей, так как последние годы она показывает поступательное движение вперед. Как отмечено в самом выступлении Радия Фаритовича, по итогам 10-ти месяцев этого года валовый региональный продукт возрос на 2,8 процента по отношению к прошлому году. Это очень хороший результат в условиях экономических санкций в отношении России, введенных и вводимых странами Запада. Кроме того, в прошлом году рост составил 8 процентов, что говорит о том, что республика успешно справилась с последствиями пандемии COVID-19.

Эти и другие экономические показатели работы администрации Хабирова говорят о том, что республика возвращает себе роль лидера, ведущего экономического драйвера экономики страны, среди регионов по темпам роста ключевых показателей: вошла в пятерку лидеров федерального инвестиционного рейтинга, заняла первое место в проведении промышленной политики, получила в этом году рекордный урожай зерновых – 5 млн тонн.

В условиях растущей внешнеэкономической и технологической изоляции России от мировых экономических лидеров возрастает роль развития внутренних интеграционных связей предприятий страны и прежде всего, нашего региона. В этом отношении Башкортостан также уже демонстрирует успехи – созданы и работают кластеры в области авиации, машиностроения, производства мебели, в каждом из которых отлаживаются связи между наукой, подготовкой кадров, добывающими, перерабатывающими и торговыми предприятиями. Многое сделано, но еще больше надо сделать для развития дорожной инфраструктуры республики, особенно местного значения.

Как представитель науки и высшего образования я обратил внимание, с каким интересом руководитель республики относится к Евразийскому научно-образовательному центру мирового уровня (ЕврНОЦ), созданному два года назад, и Уфимскому университету науки и технологий (УУНиТ), который образован в ноябре этого года. Перед ними глава РБ поставил амбициозные задачи: ЕврНОЦ должен в новом году привлечь 16 млрд рублей из федерального бюджета, а доходы УУНиТ должны составить 12 млрд рублей.

Уверен, сохраняя решимость и напряженный темп работы, команда Радия Фаритовича добьется поставленных целей в области социально-экономического развития Республики Башкортостан», – подчеркнул Ильдар Зулькарнай.

Фото с сайта glavarb.ru.