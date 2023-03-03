В Башкирии зампред правительства России Дмитрий Чернышенко пообщается с молодыми учеными и студентами

В Уфе Дмитрий Чернышенко встретится с учёными, студентами и технологическими предпринимателями Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, побывает в научно-образовательном центре «Роснефть-УГНТУ» и в инженерной школе «Моторы будущего» УУНиТ.

Предполагается, что вице-премьер посетит стройплощадку межвузовского кампуса, ведущие вузы столицы и творческие пространства. Кроме того, Дмитрий Чернышенко встретится с главой республики Радием Хабировым и проведет совещание по вопросам социально-экономического развития и реализации проектов в рамках института кураторства федерального округа.

Фото предоставлено пресс-службой правительства региона.