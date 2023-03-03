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В Башкирии зампред правительства России Дмитрий Чернышенко пообщается с молодыми учеными и студентами

В Уфу с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. О программе пребывания российского вице-премьера сообщает пресс-служба правительства региона.

В Башкирии зампред правительства России Дмитрий Чернышенко пообщается с молодыми учеными и студентами
В Башкирии зампред правительства России Дмитрий Чернышенко пообщается с молодыми учеными и студентами

В Уфе Дмитрий Чернышенко встретится с учёными, студентами и технологическими предпринимателями Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, побывает в научно-образовательном центре «Роснефть-УГНТУ» и в инженерной школе «Моторы будущего» УУНиТ.

Предполагается, что вице-премьер посетит стройплощадку межвузовского кампуса, ведущие вузы столицы и творческие пространства. Кроме того, Дмитрий Чернышенко встретится с главой республики Радием Хабировым и проведет совещание по вопросам социально-экономического развития и реализации проектов в рамках института кураторства федерального округа.

 

Фото предоставлено пресс-службой правительства региона.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:вице-премьерзампред правительства россиидмитрий чернышенкорадий хабировеноцугнтууунитинженерная школамежвузовский кампус
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