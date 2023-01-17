В 2022 году в Башкирии установлен рекорд по строительству жилья в 3 млн кв. м

Премьер-министр Андрей Назаров, под председательством которого проходило обсуждение, отметил, что при помощи инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 9,6 млрд рублей начали реализацию двух масштабных инфраструктурных проектов - комплексное развитие Нефтекамска и «Южные ворота» Уфы.

«Ожидаем, что их результатом станет ввод около 8 млн кв. м жилья. Отмечу также реализацию федеральной программы «Стимул». В рамках соглашения в 2023 году предусмотрено строительство 13 объектов на сумму почти на 3,8 млрд рублей», - сказал Андрей Назаров.

В прошлом году наш регион стал лидером среди субъектов России по привлечению федеральных средств по программе «Стимул». Это позволило обеспечить ввод более 1 млн кв. м. жилья за счет строительства 17 объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Также республике удалось значительно продвинуться в решении ситуации обманутых дольщиков. Сразу 70 домов исключены из единого реестра проблемных объектов, восстановлены права порядка трех тысяч человек.

Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ Егор Родин сообщил, что республика вошла в число пяти регионов, где за период с 2019–го по 2022 годы в правах восстановлено наибольшее количество граждан - 7,9 тысячи.

В регионе продолжается реализация мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда. В их рамках из 45 многоквартирных домов введен в эксплуатацию 41 общей площадью 230 тыс. кв. метров.

Также введен в эксплуатацию 21 социально-культурный объект. Более 8,3 тысяч жителей воспользовались государственной поддержкой на улучшение жилищных условий. Предусмотрена газификация свыше 31 тысячи домовладений, на сегодняшний день с населением заключены договоры по 32 тысячам заявкам.

Что касается планов, то премьер-министр поручил сохранить объемы вводимого жилья на уровне не менее 3 млн кв. метров.

«Необходимо также завершить реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья на 2019-2023 годы и утвердить новую программу на 2022-2026 годы, полностью решить вопрос по восстановлению прав участников долевого строительства», - подчеркнул он.

Фото пресс-службы правительства РБ.