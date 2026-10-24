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Общество
24 Октября , 09:15

Бойцу из Башкирии посмертно присудили награду «Папа года»

О награде для участника СВО, командире десантно-штурмового взвода, старшем лейтенанте Ярославе Андрющенко, погибшем два месяца назад, рассказал на своих страницах в соцсетях Радий Хабиров.

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со страницы MAX Радия Хабировасо страницы MAX Радия Хабирова
Фото:со страницы MAX Радия Хабирова

Ярослав Андрющенко был не только военным, но и известным ученым-демографом, кандидатом социологических наук, автором книги о рождаемости, а также образцовым отцом и главой многодетной семьи.

У него остались пятеро детей, которые накануне вместе с мамой Зилей Андрющенко в Общественной палате России приняли награду Всероссийского конкурса «Папа года». Ее Ярославу присудили посмертно – в номинации «Отцы на защите Отечества».

Союз отцов России признал значимый вклад уфимца в продвижение традиционных семейных ценностей и поддержку отцовства, а его семья выступила с инициативой создания фонда его имени, который будет помогать детям военнослужащих.

«Это очень серьезное решение, к которому я отношусь с глубочайшим уважением. Низкий за него поклон.  А Ярославу – светлая память и вечная слава. О его близких мы обязательно позаботимся, как и обо всех, чьи отцы-герои отдали свои жизни за Родину», — отметил Радий Хабиров.

Артур СМОЛОВ

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