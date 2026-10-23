Жителей Уфы в выходные дни пригласили на сельхозярмарки

В субботу торговлю организуют на улице Правды (от улицы Ухтомского до улицы Новороссийской), на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей, перед дворцами спорта и молодежи, на площади имени С. Орджоникидзе, на площадке по улице Мушникова — бульвар Баландина, возле парка «Волна», а также на улице Рабкоров (дома 3, 5, 7 и 20).

В воскресенье работа ярмарок продолжится на тех же площадках, кроме улицы Правды и площадки возле парка «Волна». Время работы ярмарок: с 09:00 до 16:00.

Пресс-служба мэрии уточнила: для проведения ярмарки в Демском районе с 07:00 до 16:00 будет перекрыто движение на участке улицы Правды.

Фото: Гульназ САЛАВАТОВА.