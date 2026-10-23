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Общество
23 Октября , 09:13

Жителей Башкирии предупредили об опасностях рыбалки поздней осенью

В Башкирии продолжается профилактическая акция «Безопасная рыбалка». Только на этой неделе сотрудники Госкомитета республики по ЧС провели более 40 рейдов, во время которых оказали помощь трем рыбакам.

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Жителей Башкирии предупредили об опасностях рыбалки поздней осеньюЖителей Башкирии предупредили об опасностях рыбалки поздней осенью
Жителей Башкирии предупредили об опасностях рыбалки поздней осенью

Как подчеркнул в соцсетях глава ведомства Кирилл Первов, главная опасность для рыбаков поздней осенью — холодная вода. При низкой температуре воды за бортом лодки любое ЧП оборачивается смертельным исходом.

Так, только на прошедшей неделе с рыбалки не вернулись двое мужчин: один утонул на Ермолаевском пруду в Куюргазинском районе, второй — на реке Шемяк в Кушнаренковском районе.

Спасатели советуют: отправляясь поудить рыбу, убедитесь, что лодка в порядке, и сообщите близким о своем маршруте и времени возвращения. При себе имейте заряженный телефон, желательно в герметичном чехле. На воду выходите в застегнутом спасательном жилете. Не перегружайте лодку и не вставайте на ней в полный рост. Главное же — не употребляйте алкоголь: спиртное и холодная вода — смертельно опасное сочетание!

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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