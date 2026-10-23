В Башкирии более 150 населённых пунктов не имеют жителей

Поводом для анализа автора стало недавнее принятие Госсобранием РБ законопроекта об упразднении трех населенных пунктов — кордона Крутой Лог, деревни Сашино и деревни Япрыковского пожарного депо, и об объединении деревни Никольск с селом Верхние Татышлы.

«Задался вопросом: насколько типичны такие случаи? Провел анализ статистических данных и получил следующие любопытные результаты. Выявил, что по переписи населения 2020 года все три упраздняемых пункта были уже без жителей. Как и ещё 151 населенный пункт из 4561 в республике. Не более 10 жителей насчитывали 540 населенных пунктов, не более 50 — 1353.

В медианном населенном пункте в Башкортостане проживает 126 человек. Почти 2 тысячи населенных пунктов до 100 человек вмещают лишь 1,8% населения, а 74 пункта крупнее 5 тысяч (включая города) — 72,5%. Среди населенных пунктов с числом жителей до 10 включительно 476 из 540 (88%) — деревни. Наибольшая доля малочисленных населенных пунктов в Благовещенском районе: в 59 из 100 населенных пунктов проживает не более 50 жителей. А Аургазинский район — лидер по абсолютному числу населенных пунктов до 50 человек (60)», - рассказал Рустем Ахунов.

Он также проанализировал данные актуальной статистикой Росстата на уровне сельсоветов (2024 - 2025 годы). Выяснилось, что из 818 сельских поселений (единиц самоуправления, объединяющих по несколько сел и деревень) 88 насчитывают менее 500 жителей, еще 310 — от 500 до 999. В сумме это дает 48,7% их числа. В медианном сельсовете проживает 1018 человек. В 2024 году население сельсоветов сократилось на 1,2%, причем в группе до 500 жителей — на 3,0%, а в группе от 5 тысяч выросло на 0,2%.

«Таким образом, можно ожидать, что подобные вопросы в законодательном органе региона будут рассматриваться все чаще. Пустых и почти пустых населенных пунктов сотни. Отмечу, что данные по населенным пунктам относятся к 2020 году. Поскольку, как показал анализ, малые сельсоветы сокращаются быстрее крупных, безлюдных и малочисленных населенных пунктов сегодня, вероятно, стало еще больше», - делает вывод Рустем Ахунов.

Фото: соцсети Рустема Ахунова.