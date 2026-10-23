-3 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
23 Октября , 06:29

В Башкирии более 150 населённых пунктов не имеют жителей

По подсчетам доктора экономических наук, депутата Госсобрания РБ Рустема Ахунова, сегодня в республике есть 151 населенный пункт без жителей, еще в 540 насчитывает не более 10 человек.

Добавить в предпочтительные источники Google
В Башкирии более 150 населённых пунктов не имеют жителейВ Башкирии более 150 населённых пунктов не имеют жителей
В Башкирии более 150 населённых пунктов не имеют жителей

Поводом для анализа автора стало недавнее принятие Госсобранием РБ законопроекта об упразднении трех населенных пунктов — кордона Крутой Лог, деревни Сашино и деревни Япрыковского пожарного депо, и об объединении деревни Никольск с селом Верхние Татышлы.

«Задался вопросом: насколько типичны такие случаи? Провел анализ статистических данных и получил следующие любопытные результаты. Выявил, что по переписи населения 2020 года все три упраздняемых пункта были уже без жителей. Как и ещё 151 населенный пункт из 4561 в республике. Не более 10 жителей насчитывали 540 населенных пунктов, не более 50 — 1353.

В медианном населенном пункте в Башкортостане проживает 126 человек. Почти 2 тысячи населенных пунктов до 100 человек вмещают лишь 1,8% населения, а 74 пункта крупнее 5 тысяч (включая города) — 72,5%. Среди населенных пунктов с числом жителей до 10 включительно 476 из 540 (88%) — деревни. Наибольшая доля малочисленных населенных пунктов в Благовещенском районе: в 59 из 100 населенных пунктов проживает не более 50 жителей. А Аургазинский район — лидер по абсолютному числу населенных пунктов до 50 человек (60)», - рассказал Рустем Ахунов.

Он также проанализировал данные актуальной статистикой Росстата на уровне сельсоветов (2024 - 2025 годы). Выяснилось, что из 818 сельских поселений (единиц самоуправления, объединяющих по несколько сел и деревень) 88 насчитывают менее 500 жителей, еще 310 — от 500 до 999. В сумме это дает 48,7% их числа. В медианном сельсовете проживает 1018 человек. В 2024 году население сельсоветов сократилось на 1,2%, причем в группе до 500 жителей — на 3,0%, а в группе от 5 тысяч выросло на 0,2%.

«Таким образом, можно ожидать, что подобные вопросы в законодательном органе региона будут рассматриваться все чаще. Пустых и почти пустых населенных пунктов сотни. Отмечу, что данные по населенным пунктам относятся к 2020 году. Поскольку, как показал анализ, малые сельсоветы сокращаются быстрее крупных, безлюдных и малочисленных населенных пунктов сегодня, вероятно, стало еще больше», - делает вывод Рустем Ахунов.

Фото: соцсети Рустема Ахунова.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru