Школьники из ЛНР прошли «Университетские смены» в Стерлитамаке

В рамках федерального проекта «Университетские смены» ребята провели в Башкирии 12 дней.

Программа включала образовательный блок: старшеклассники посетили высокотехнологичные лаборатории вуза, побывали на выездных экскурсиях на предприятия Стерлитамака, встретились с профессорами и молодыми учеными. Также для гостей организовали пешеходные прогулки по городу, выезды в Уральские горы и посещение термального комплекса «Громада».

Кульминацией смены стали церемонии открытия и закрытия, где выступил музыкант с кураем. Кроме того, школьники встретились с руководством администрации Стерлитамака и изучили макет города, созданный к его юбилею.

— Для нас участие в «Университетских сменах» — это и выполнение федеральной задачи, и возможность показать, что наука и культура неразделимы. Мы хотели, чтобы ребята из новых регионов увидели Башкирию такой, какая она есть: с ее уникальной природой, архитектурой и людьми, которые умеют принимать гостей, — подчеркнул ректор УУНиТ Вадим Захаров и добавил, что университет ждет их вновь уже студентами.

На перроне при прощании ребята делились впечатлениями. Кирилл Воронюк поблагодарил организаторов и вожатых, особенно запомнив поездку в Уфу. Альбина Лепень назвала Стерлитамак «невероятно красивым городом» и пообещала вернуться.

УУНиТ — один из флагманов движения «Университетские смены». За лето 2026 года головной вуз в Уфе и филиалы приняли более 500 школьников из 40 регионов.