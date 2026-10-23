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Общество
23 Октября , 06:34

Каринэ Хабирова рассказала о детской паллиативной помощи на саммите в Самарканде

Председатель попечительских советов благотворительных фондов «Территория счастья», «Уфимский хоспис» и «Воскресенский собор» Каринэ Хабирова выступила на секции «Инвестиции в качество жизни: укрепление детской паллиативной помощи детям и их семьям». Мероприятие прошло в рамках II Международного конгресса по детской онкологии Всемирного саммита «Инвестиции в благополучие детей» в Самарканде, Узбекистан.

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Каринэ Хабирова рассказала о детской паллиативной помощи на саммите в СамаркандеКаринэ Хабирова рассказала о детской паллиативной помощи на саммите в Самарканде
Каринэ Хабирова рассказала о детской паллиативной помощи на саммите в Самарканде

Каринэ Хабирова подчеркнула уникальность системы паллиативной помощи в Башкирии, объединившей государственное финансирование, благотворительный фонд и поддержку правительства республики, а также рассказала об опыте Уфимского хосписа. Под патронажем детской службы находятся около 150 детей из Уфы и 11 районов республики, за год детские бригады совершают до тысячи выездов. В составе бригад — врачи паллиативной помощи, медсестры, психологи и при необходимости юристы, игро- и эрготерапевты.

— Одно из самых тяжелых для мам — не физическая нагрузка или бессонные ночи, а отсутствие эмоционального ответа от ребенка, — подчеркнула Каринэ Хабирова. — Восполнить его — главная «таблетка» энергии, разрядки и восстановления для мамы, которую мы можем дать. Именно поэтому такие специалисты важны в мультидисциплинарной бригаде выездной службы.

Каринэ Хабирова выразила признательность первому заместителю директора Национального агентства социальной защиты Шахнозе Мирзиеевой и ее команде за высокую оценку опыта Башкортостана и решение взять проект Уфимского хосписа за основу в Самарканде.

— Детская боль не имеет национальности, родительская любовь не знает границ, милосердие не должно иметь расстояния. Пословица «чужих детей не бывает» есть и у вас, и у нас — мы братские народы с похожей культурой и традициями. Берите лучшее из опыта стран мира и покажите лучший результат через несколько лет, — сказала Каринэ Хабирова.

Каринэ Хабирова посетила выставку «Реформы в Узбекистане в сфере развития человеческого капитала», посвященную преобразованиям в охране здоровья, защите прав и раскрытии потенциала каждого ребенка. На одной из площадок саммита она встретилась с директором научно-практического медицинского центра детской онкологии, гематологии и иммунологии Минздрава Узбекистана Джамилей Полатовой, чтобы обсудить вопросы сотрудничества по обмену практиками в лечении детского рака.

— Мы считаем, что система онкологической помощи, которая включает в себя хосписную и паллиативную поддержку, должна стать бесшовной и доходить до каждого ребенка. Важно, чтобы она работала, начиная с момента постановки диагноза и до оказания необходимого сопровождения на дому, — подчеркнула Каринэ Хабирова.

Фото: Леонид ПАХОМОВ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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