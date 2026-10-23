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Общество
23 Октября , 13:33

Андрей Назаров: Каждый рубль должен приносить реальную пользу жителям республики

В Госсобрание Башкирии внесли проект бюджета на 2027 год.

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В Госсобрание — Курултай внесли проект бюджета на 2027 год, а также на плановый период 2028-2029 годов. Об этом сообщил в соцсетях глава республиканского парламента Андрей Назаров.

 «В проекте на 2027 год заложены доходы в объеме 326,2 миллиарда рублей, расходы чуть выше, 345,8 миллиарда рублей, — написал Назаров. — Дефицит составляет 19,6 миллиарда рублей. Бюджет непростой, легко не бывает. Но главное, что он сохраняет социальную направленность. За этими цифрами стоят новые дороги и отремонтированные школы, зарплаты врачей и учителей, социальные выплаты семьям, поддержка наших участников СВО. Все то, из чего складывается повседневная жизнь каждого из нас».

Как отметил спикер Курултая, президиум рассмотрит документы в ближайшие дни.

«Наша задача сделать так, чтобы каждый рубль приносил реальную пользу жителям республики, — добавил Андрей Назаров. — Приступаем».

Фото: соцсети Андрея НАЗАРОВА.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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