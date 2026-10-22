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Общество
22 Октября , 11:21

В Уфе пройдёт семинар для участников конкурсов Фонда президентских грантов

Очный семинар «Возможности участия и победы в конкурсах Фонда президентских грантов» пройдет 29 октября в Доме Евразийского научно-образовательного центра в Уфе.

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В Уфе пройдёт семинар для участников конкурсов Фонда президентских грантовВ Уфе пройдёт семинар для участников конкурсов Фонда президентских грантов
В Уфе пройдёт семинар для участников конкурсов Фонда президентских грантов

Участники узнают, как превратить идею в проект; как подготовить сильную заявку с нуля; каких ошибок нужно избегать и на что можно запрашивать средства, а на что нет.

Семинар будет полезен как начинающим заявителям, так и тем, кто уже подавал заявки, но хочет повысить шансы на победу. Спикер семинара —советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Уфа, ул.Кирова, 15. Начало в 11:00, регистрация участников начнется в 10:30. Для участия необходимо зарегистрироваться до 27 октября включительно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6ad8699c95add53f60eae213/

По всем вопросам можно обратиться по телефону Фонда грантов Главы Башкортостана: +7 967 453-92-59

Фото: Фонд президентских грантов

Автор:Жанна МИРОНОВА
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