В Уфе пройдёт семинар для участников конкурсов Фонда президентских грантов

Участники узнают, как превратить идею в проект; как подготовить сильную заявку с нуля; каких ошибок нужно избегать и на что можно запрашивать средства, а на что нет.

Семинар будет полезен как начинающим заявителям, так и тем, кто уже подавал заявки, но хочет повысить шансы на победу. Спикер семинара —советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Уфа, ул.Кирова, 15. Начало в 11:00, регистрация участников начнется в 10:30. Для участия необходимо зарегистрироваться до 27 октября включительно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6ad8699c95add53f60eae213/

По всем вопросам можно обратиться по телефону Фонда грантов Главы Башкортостана: +7 967 453-92-59

Фото: Фонд президентских грантов