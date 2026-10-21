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Общество
21 Октября , 10:36

Жителям Башкирии предлагают оценить качество жизни с помощью онлайн-опроса

Общественная палата РБ запустила анонимное анкетирование, которое поможет выявить самые острые проблемы в муниципалитетах и скорректировать планы по благоустройству.

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Жителям Башкирии предлагают оценить качество жизни с помощью онлайн-опросаЖителям Башкирии предлагают оценить качество жизни с помощью онлайн-опроса
Жителям Башкирии предлагают оценить качество жизни с помощью онлайн-опроса

С 21 октября по 11 ноября каждый житель республики может высказать свое мнение о том, насколько комфортно ему живется в родном городе или районе. Опрос проводится в формате онлайн и является полностью анонимным.

Как отмечают в Общественной палате РБ, главная цель исследования — не просто собрать статистику, а понять наиболее уязвимые места в инфраструктуре и сделать территориальные уточнения потребностей населения. Организаторы подчеркивают: обратная связь от граждан станет основой для дальнейшей работы по улучшению среды.

Участникам предлагают ответить на вопросы, касающиеся самых разных сторон повседневной жизни. В частности, общественников интересует, довольны ли жители чистотой подъездов, улиц и общественных пространств. Отдельный блок вопросов посвящен качеству питьевой воды и состоянию инженерных коммуникаций. Кроме того, у граждан выяснят, хватает ли в населенных пунктах парковых зон и насколько хорошо они оснащены.

Напомним, что подобное исследование проводится не впервые. В прошлом году в опросе приняли участие около 14 тысяч человек. Тогда положительную динамику по всем показателям продемонстрировали жители Татышлинского, Куюргазинского, Бакалинского и Янаульского районов.

Принять участие в исследовании и высказать свое мнение о качестве жизни можно по этой ссылке.

Фото: пресс-служба ОП РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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