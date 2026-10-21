Жителей Башкирии приглашают написать Статистический диктант

Диктант нацелен на формирование статистической грамотности, сообщает оргкомитет мероприятия. Эти навыки необходимы для критического восприятия, интерпретации и использования данных в повседневной жизни, профессиональной деятельности и при принятии обоснованных решений.

Задания диктанта составлены на основе официальных данных Росстата, охватывающих демографию, экономику и развитие регионов.

Организаторы подготовили два уровня сложности: «школьный» для ребят от 12 до 18 лет включительно и «углубленный» для взрослых и всех, кто уверенно ориентируется в цифрах.

Участники, набравшие максимальное количество баллов, получат уникальную возможность пройти практику в центральном аппарате или территориальных органах Росстата, а также посетить ознакомительные экскурсии, посвященные истории отечественной статистики. Все успешно справившиеся с заданиями будут награждены электронным сертификатом с результатами.

Для участия необходимо пройти регистрацию на платформе «Россия — страна возможностей» и заполнить. Задания доступны до 22 октября на официальном сайте.

Фото: sd.rosstat.gov.ru.