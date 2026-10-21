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Общество
21 Октября , 15:38

Жителей Башкирии приглашают написать Статистический диктант

До 22 октября проходит III Статистический диктант, приуроченный к 215-летию российской государственной статистики.

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Жителей Башкирии приглашают написать Статистический диктантЖителей Башкирии приглашают написать Статистический диктант
Жителей Башкирии приглашают написать Статистический диктант

Диктант нацелен на формирование статистической грамотности, сообщает оргкомитет мероприятия. Эти навыки необходимы для критического восприятия, интерпретации и использования данных в повседневной жизни, профессиональной деятельности и при принятии обоснованных решений.

Задания диктанта составлены на основе официальных данных Росстата, охватывающих демографию, экономику и развитие регионов.

Организаторы подготовили два уровня сложности: «школьный» для ребят от 12 до 18 лет включительно и «углубленный» для взрослых и всех, кто уверенно ориентируется в цифрах.

Участники, набравшие максимальное количество баллов, получат уникальную возможность пройти практику в центральном аппарате или территориальных органах Росстата, а также посетить ознакомительные экскурсии, посвященные истории отечественной статистики. Все успешно справившиеся с заданиями будут награждены электронным сертификатом с результатами.

Для участия необходимо пройти регистрацию на платформе «Россия — страна возможностей» и заполнить. Задания доступны до 22 октября на официальном сайте.

Фото: sd.rosstat.gov.ru.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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