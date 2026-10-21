В Уфе состоялся брифинг по безопасным сделкам с недвижимостью

С начала года более 150 тысяч жителей подали заявления о невозможности регистрации сделок без их личного участия. Эта мера стала самым эффективным способом защиты от противоправных действий.

— Подача заявления о запрете сделок без личного присутствия владельца блокирует любые попытки мошенников распорядиться имуществом по поддельным документам или доверенностям. Мы призываем собственников активно пользоваться этим инструментом превентивной защиты, — отметила замруководителя ведомства Александра Жданова.

Спикер также рассказала о рисках, связанных незарегистрированными объектами. Оформление недвижимости поможет избежать многих проблем.

Жителям посоветовали при сделках с объектами придерживаться определенного алгоритма.

Прежде всего изучите историю перехода прав, заказав выписку из реестра недвижимости. Если объект сменил нескольких владельцев за короткий срок, лучше отказаться от сделки.

Проверьте продавца через сайты Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Это даст вам уверенность, что в отношении собственника не введена процедура банкротства и отсутствуют исполнительные производства.

Выявите скрытых правообладателей. Получите информацию о лицах, сохраняющих право пользования жильем (отказавшиеся от приватизации, находящиеся в местах лишения свободы, под опекой или пользующиеся помещением по завещательному отказу). Предусмотрите в договоре условие об обязательном снятии прописанных граждан с регистрационного учета.

Проверьте доверенность. Если сделку ведет представитель, обязательно проверьте действительность доверенности на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты.

Запросите справку из Социального фонда России (СФР), чтобы узнать, не использовал ли продавец при покупке объекта средства материнского капитала. Невыделенные детям доли — частая причина оспаривания сделок в судебном порядке.

Проверьте границы земельного участка и убедитесь, что они внесены в реестр недвижимости. Отсутствие сведений о границах является основанием для приостановки регистрационных действий.

Убедитесь в наличии нотариального согласия супруга на сделку с совместным имуществом. Отсутствие такого документа не остановит регистрацию, но в реестр будет внесена отметка, и сделку легко будет оспорить в суде.

Уточните статус перепланировки, запросив технический план объекта. Если изменения не узаконены, суд обяжет нового собственника вернуть помещение в исходное состояние.