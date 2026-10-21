Фактчекинг по-башкирски: Новая волна дипфейков об отмене выплат людям с ОВЗ

Во всех случаях – это дипфейк. Радий Хабиров не делал подобных заявлений. Злоумышленники использовали его видеопоздравление с Днем знаний, фальшивку выдает неестественный голос главы региона.

Следом в сетях появились и другие ролики, в которых злоумышленники использовали образы руководителей республиканских ведомств: министра семьи, труда и соцзащиты Ольги Кабановой и главы минздрава Айрата Рахматуллина.

Эти ролики также были сгенерированы с помощью нейросетей, на что указывают измененные голоса чиновников. Разумеется, они никогда не делали заявлений, которые им приписывают.

«Федеральные и региональные меры поддержки людей с инвалидностью сохраняются в полном объеме. Рекомендуем гражданам проверять полученные сведения, пользоваться официальными источниками информации и не распространять фейки», – обращается к жителям республики редакция «Фактчекинг по-башкирски».