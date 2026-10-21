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Общество
21 Октября , 07:49

Боец из Башкирии рассказал, как служит в отряде БАРС и работает в школе

Командир зенитной самоходной установки с позывным «Учитель» защищает предприятия от беспилотников.

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Из личного архива бойца.Из личного архива бойца.
Фото:Из личного архива бойца.

Свое решение боец объясняет просто: налеты на стратегические объекты республики участились. Встать на защиту предприятий и мирных жителей — дело чести и пример для собственных детей и учеников. Кроме того, есть возможность совмещать службу и работу по схеме «два на два месяца»,  сообщает «Молодежная газета».

При выполнении боевых задач «Учителю» пригодились школьные навыки: умение слушать, быстро находить решение и нестандартно мыслить. Служба, в свою очередь, прокачивает реакцию, выдержку и стратегическое мышление.

Супруга бойца решение мужа заключить контракт восприняла спокойно. Муж всегда принимает решения сам, а она его поддерживает.

«Когда супруг в командировках, все домашние и школьные вопросы решаю сама. Сложно, но можно. Выплаты приходят вовремя, на нужды семьи хватает. У нас трое детей, они гордятся папой. Мальчики стали собранными, во всем помогают, да и дочка от них не отстает», — поделилась она.

Сыновья бойца учатся в кадетских классах и планируют поступать в военное училище.

Желающие вступить в отряд БАРС могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства. Требования к кандидатам: возраст до 52 лет для прапорщиков, сержантов и солдат, до 57 лет для младших офицеров, до 62 лет для старших офицеров. Необходимо образование 9 классов, категория годности А, Б или В.

При себе необходимо иметь: фотографию 9х12, автобиографию, заполненную анкету, копии документа об образовании, трудовой книжки, паспорта, военного билета, свидетельств о рождении, браке и рождении детей.

Контакты для записи в отряд:

единый телефон отряда БАРС: 8-987-253-65-30;

военный комиссариат РБ: 8 (347) 273-37-00.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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