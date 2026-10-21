Башкирия вошла в топ-10 регионов по борьбе с теневой занятостью

С января по сентябрь из тени выведено 24 тысячи человек. 90 процентов из них оформили трудовые отношения на своих рабочих местах. Поступления НДФЛ и страховых взносов в бюджет республики на 2 процента превысили рост заработной платы.

По словам первого заместителя министра семьи, труда и соцзащиты населения Юрия Мельникова, нелегальные трудовые отношения часто встречаются в пунктах выдачи заказов маркетплейсов, в лесопильных комплексах, агропромышленном секторе.

Члены комиссии провели большую работу по фактам использования труда несовершеннолетних, занятых в летний период. Легализована деятельность 28 ребят. Под пристальным вниманием также работодатели, выплаты у которых ниже минимального размера оплаты труда. Такое положение зафиксировано в 800 организациях.

Руслан Хабибов предложил заслушать положительный опыт рабочих групп по выявлению фактов использования труда неоформленных работников в пунктах выдачи заказов.