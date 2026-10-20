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Общество
20 Октября , 12:02

В Башкирии упразднят несколько населенных пунктов

Председатель Госсобрания Башкирии Андрей Назаров рассказал в соцсетях, что на карте республики есть места, которые остались только на бумаге. Это Кордон Крутой Лог в Абзелиловском, деревня Сашино в Федоровском и деревня Япрыковского пожарного депо в Туймазинском районах. Их решено упразднить.

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В Башкирии упразднят несколько населенных пунктовВ Башкирии упразднят несколько населенных пунктов
В Башкирии упразднят несколько населенных пунктов

«В Крутом Логе когда-то жили лесники заповедника, но штат сократили, и теперь там никто не живет. Деревня Сашино, основанная еще в XIX веке, давно опустела. Аналогичная ситуация и с деревней при пожарном депо. После того, как само депо расформировали, там тоже никто не живет. Инфраструктуры нет, социальных и транспортных объектов тоже. Поэтому местные депутаты сами вышли с инициативой упразднить эти точки, чтобы не держать в документах то, чего уже нет в реальности», - написал Андрей Назаров.

По его словам, совсем другая история в Татышлинском районе. Там предлагают объединить деревню Никольск и село Верхние Татышлы. В Никольске осталось всего 14 человек, а больше двадцати домов пустуют. Людям нужен газ. Без объединения они не могут попасть в программу догазификации. Жители сами попросили об этом на публичных слушаниях.

«У кого-то может возникнуть вопрос: не стираем ли мы историю этих мест? Нет. За этими документами стоит простая логика. Мы не отказываемся от прошлого. Если в населенном пункте нет людей и инфраструктуры, он не должен создавать путаницу в реестрах. А объединение Никольска и Верхних Татышлов не просто формальность, а реальный шанс на развитие и решение конкретных проблем людей. Здесь это тепло в домах», - подчеркнул Андрей Назаров.

Спикер парламента отметил, что Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению Госсобрания РБ эти проекты уже одобрили они будут вынесены ближайшее пленарное заседание.

Фото: соцсети Андрея Назарова.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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