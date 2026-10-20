В Башкирии почти 2 тысячи предпринимателей получили выплаты по больничным

С начала года 1 926 представителей этих категорий получили выплаты по листкам временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, уходу за ребенком до полутора лет. Все они добровольно вступили в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Чтобы иметь право на выплаты, необходимо подать заявление через портал госуслуг или в клиентской службе Соцфонда и уплатить годовой страховой взнос в размере 10 842,62 рубля. Меры поддержки станут доступны с 1 января следующего года.

Напомним, что пособие по беременности и родам составляет от 143 тысяч рублей, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет — 12 270,09 рубля.

Предприниматель может в любой момент прекратить добровольные правоотношения. Они также прекратятся в случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов до 31 декабря.