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Общество
20 Октября , 10:36

В Башкирии почти 2 тысячи предпринимателей получили выплаты по больничным

Промежуточные итоги предоставления мер поддержки индивидуальным предпринимателям, главам крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокатам и нотариусам, занимающимся частной практикой, подвели в отделении Социального фонда по РБ.

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Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

С начала года 1 926 представителей этих категорий получили выплаты по листкам временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, уходу за ребенком до полутора лет. Все они добровольно вступили в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Чтобы иметь право на выплаты, необходимо подать заявление через портал госуслуг или в клиентской службе Соцфонда и уплатить годовой страховой взнос в размере 10 842,62 рубля. Меры поддержки станут доступны с 1 января следующего года.

Напомним, что пособие по беременности и родам составляет от 143 тысяч рублей, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет — 12 270,09 рубля.

Предприниматель может в любой момент прекратить добровольные правоотношения. Они также прекратятся в случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов до 31 декабря.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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