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Общество
20 Октября , 18:36

Ниндзя из Уфы вышел в финал телевизионного федерального шоу

25 октября на канале СТС начнётся зрелищный финал юбилейного сезона шоу «Суперниндзя» (+6). За победу и 5 миллионов рублей сразятся 35 самых сильных атлетов, среди них уфимец Владимир Старцев.

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Ниндзя из Уфы вышел в финал телевизионного федерального шоуНиндзя из Уфы вышел в финал телевизионного федерального шоу
Ниндзя из Уфы вышел в финал телевизионного федерального шоу

В юбилейном сезоне он стал пятикратным финалистом шоу и впервые вышел на старт в новом статусе — владельца единственного в Уфе ниндзя-зала. «Когда мы говорим о стабильности, то подразумеваем его», — представлял ведущий Василий Артемьев одного из самых опытных участников проекта.

«Пять лет назад я пришёл сюда простым строителем, а вырос в опытного спортсмена, который выступает на международных соревнованиях и тренирует молодых атлетов, — сказал Владимир. — В этом году мне особенно важно показать достойный результат в финале, ведь на меня будут смотреть ученики. Нужно выложиться на максимум, чтобы доказать им: всё возможно, если тренироваться и идти к своей цели».

На отборочной полосе атлет собрал два светящихся кольца, но обидно упал на третьем препятствии. Зато в полуфинале — уверенно обошёл спортивного гимнаста Ярослава Ефимова, который младше его на десять лет.

До финала не смогли дойти другие участники из Уфы: тренер по ниндзя-спорту Владислав Стуколов, победитель и призёр соревнований по гонкам с препятствиями Роберт Бикмухаметов, дважды полуфиналист проекта Павел Корнейчук, скалолаз Егор Егоров, тренер по латиноамериканским танцам Рената Файзрахманова и хоккеист Руслан Галеев, уточнили организаторы.

Фотографии предоставлены пресс-службой канала СТС.

Ниндзя из Уфы вышел в финал телевизионного федерального шоу
Ниндзя из Уфы вышел в финал телевизионного федерального шоу
Ниндзя из Уфы вышел в финал телевизионного федерального шоу
Автор:Надежда РОМАНОВА
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