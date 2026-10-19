Жителям Башкирии рассказали, кому назначается пенсия по случаю потери кормильца

Прежде всего это дети до 18 лет, в том числе усыновленные: пенсия им выплачивается до совершеннолетия, при очном обучении — до 23 лет, при инвалидности — в предусмотренных законом случаях.



К членам семьи также относятся супруг и родители, если они достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность и соблюдены предусмотренные законом условия. Братья, сестры, внуки, бабушки и дедушки могут получать эту пенсию при соблюдении дополнительных требований. В некоторых случаях право на пенсию возникает у членов семьи, не находившихся на иждивении.



У умершего кормильца должен быть хотя бы один день страхового стажа. Если его нет, при наличии оснований может быть назначена социальная пенсия по случаю потери кормильца. Факт смерти или признания безвестно отсутствующим нужно подтвердить.



Детям умершего, не достигшим 18 лет, пенсия по случаю потери кормильца назначается проактивно, без подачи заявления. В остальных случаях необходимо обратиться за назначением пенсии через портал госуслуг или в клиентскую службу СФР.