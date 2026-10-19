+11 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
19 Октября , 10:09

Жителям Башкирии рассказали, кому назначается пенсия по случаю потери кормильца

Право на пенсию имеют нетрудоспособные члены семьи умершего человека, состоявшие на его иждивении, сообщили в отделении Социального фонда по РБ.

Добавить в предпочтительные источники Google
Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

Прежде всего это дети до 18 лет, в том числе усыновленные: пенсия им выплачивается до совершеннолетия, при очном обучении — до 23 лет, при инвалидности — в предусмотренных законом случаях.
 
К членам семьи также относятся супруг и родители, если они достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность и соблюдены предусмотренные законом условия. Братья, сестры, внуки, бабушки и дедушки могут получать эту пенсию при соблюдении дополнительных требований. В некоторых случаях право на пенсию возникает у членов семьи, не находившихся на иждивении.
 
У умершего кормильца должен быть хотя бы один день страхового стажа. Если его нет, при наличии оснований может быть назначена социальная пенсия по случаю потери кормильца. Факт смерти или признания безвестно отсутствующим нужно подтвердить.
 
Детям умершего, не достигшим 18 лет, пенсия по случаю потери кормильца назначается проактивно, без подачи заявления. В остальных случаях необходимо обратиться за назначением пенсии через портал госуслуг или в клиентскую службу СФР.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru