Жителям Башкирии предложили подать заявки на премию «Время молодых»

Всероссийская премия молодежных достижений «Время молодых» — общероссийская награда, присуждаемая за выдающиеся успехи в сфере молодежной политики. Премия, отмечающая тех, кто вносит свой вклад в развитие различных молодежных направлений, реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В этом году заявки принимаются по 27 номинациям в семи направлениях — как индивидуальных, отмечающих личный вклад, так и командных, поощряющих сообщества, создающие новые возможности для молодежи.

Новой в этом сезоне стала номинация «Молодежный маршрут». Участвовать в ней могут города, не являющиеся административными центрами региона, и муниципальные образования, развивающие молодежные маршруты.

— Премия «Время молодых» — это реальная возможность для молодежи Башкортостана и всех тех, кто с ней работает, рассказать о себе и своих результатах на всю страну, сформировать свой медиаобраз и показать значимость своих проектов, укрепить личностные и профессиональные траектории, а также масштабировать идеи, — отметил министр молодежной политики республики Вито Сабиров.

Подведение итогов премии и торжественная церемония награждения состоятся 19 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве.

Подать заявку на участие можно на платформе «Молодежь России».

Фото: сайт правительства РБ