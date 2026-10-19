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Общество
19 Октября , 11:25

Жителям Башкирии предложили подать заявки на премию «Время молодых»

Молодые лидеры и их наставники из Башкирии могут заявить о себе на премии «Время молодых».

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Жителям Башкирии предложили подать заявки на премию «Время молодых»Жителям Башкирии предложили подать заявки на премию «Время молодых»
Жителям Башкирии предложили подать заявки на премию «Время молодых»

Всероссийская премия молодежных достижений «Время молодых» — общероссийская награда, присуждаемая за выдающиеся успехи в сфере молодежной политики. Премия, отмечающая тех, кто вносит свой вклад в развитие различных молодежных направлений, реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В этом году заявки принимаются по 27 номинациям в семи направлениях — как индивидуальных, отмечающих личный вклад, так и командных, поощряющих сообщества, создающие новые возможности для молодежи.

Новой в этом сезоне стала номинация «Молодежный маршрут». Участвовать в ней могут города, не являющиеся административными центрами региона, и муниципальные образования, развивающие молодежные маршруты.

— Премия «Время молодых» — это реальная возможность для молодежи Башкортостана и всех тех, кто с ней работает, рассказать о себе и своих результатах на всю страну, сформировать свой медиаобраз и показать значимость своих проектов, укрепить личностные и профессиональные траектории, а также масштабировать идеи, — отметил министр молодежной политики республики Вито Сабиров.

Подведение итогов премии и торжественная церемония награждения состоятся 19 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве. 

Подать заявку на участие можно на платформе «Молодежь России».

Фото: сайт правительства РБ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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