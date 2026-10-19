Жителей Башкирии в ноябре ждёт дополнительный выходной

Праздник в этом году выпадает на среду, она и будет нерабочим днем. Никаких переносов не предвидится. Рабочий день во вторник, 3 ноября, сокращается на один час. Если сотрудник 4 ноября находится в отпуске, отдых продлевается на один день, пояснила замруководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова.

Для работников, которые будут заняты в нерабочий праздничный день (по графику, вахта), предусмотрена оплата труда в двойном размере. Привлечение к работе сотрудника, для которого 4 ноября является выходным, допускается только с его письменного согласия. Оплата производится в двойном размере либо предоставляется отгул.