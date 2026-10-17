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Общество
17 Октября , 16:00

В Башкирии взялись за финансовое обучение пенсионеров

Как пользоваться цифровыми рублями и распознавать мошенников можно узнать на бесплатных онлайн-уроках по финансовой грамотности. Банк России проводит занятия ежедневно по будням до 16 декабря.

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В Башкирии взялись за финансовое обучение пенсионеровВ Башкирии взялись за финансовое обучение пенсионеров
В Башкирии взялись за финансовое обучение пенсионеров

Представителям старшего поколения помогут сориентироваться в многообразии финансовых услуг, освоить современные онлайн-сервисы, научат распознавать кибермошенников, пользоваться цифровыми рублями, оформлять наследство.

«Финансовые знания важны в любом возрасте: они помогают осознанно и безопасно пользоваться современными услугами, принимать верные решения. Чтобы информация легче усваивалась, эксперты все объясняют слушателям простым языком на примере реальных жизненных ситуаций», – пояснила эксперт по финансовой грамотности Отделения Башкортостан Банка России Анна Каменева.

Занятия проходят в режиме онлайн, участники могут задавать вопросы и получать ответы в прямом эфире. Расписание вебинаров и инструкция по подключению доступны на сайте проекта. Присоединиться к урокам можно как индивидуально, так и в группах. По итогам обучения каждый участник получит сертификат.

Онлайн-занятия по финансовой грамотности для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста Банк России проводит с 2020 года. Башкортостан в числе активных участников: в прошлом году было зафиксировано почти полторы тысячи подключений из республики.

Фото: иллюстрации Отделения – Нацбанка по РБ Банка России.

В Башкирии взялись за финансовое обучение пенсионеров
В Башкирии взялись за финансовое обучение пенсионеров
В Башкирии взялись за финансовое обучение пенсионеров
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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