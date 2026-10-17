В Башкирии спасатели нашли туристок, потерявшихся в горах

Девушки отдыхали на туристической базе в деревне Отнурок и решили подняться на гору, но на обратном пути заблудились. К счастью, их телефоны не успели разрядиться и они смогли вызвать экстренные службы.

Спасатели Госкомитета РБ по ЧС сразу вышли с туристками на связь и объяснили, как отправить геолокацию. Предупредив при этом, что они должны оставаться на месте. Девушки выполнили все рекомендации, благодаря чему спасатели их быстро нашли.

Они оказались на противоположной стороне горы. В медпомощи туристки не нуждались. Их сопроводили до Белорецка, откуда они уже самостоятельно вернулись на базу отдыха.

«Если вы заблудились, как можно скорее обращайтесь за помощью по номеру 112. Чтобы вам быстрее помогли, прислушивайтесь к советам спасателей и не пытайтесь искать дорогу самостоятельно», – напомнили гражданам сотрудники Госкомитета РБ по ЧС.

Фото: страница vk.ru/goskomitetrb.