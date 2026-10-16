В Башкирии рассказали, на что имеет право работающий отец

Одинокого отца, воспитывающего ребенка до 16 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, работодатель не может уволить по своей инициативе. Гарантия также распространяется на пап ребенка до трех лет или ребенка-инвалида до 18 лет, если семья воспитывает троих и более детей до 14 лет, а мама не работает.

Отцу ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет работодатель не может отказать в просьбе установить неполный рабочий день, смену или неделю. При этом оплата труда производится пропорционально отработанному времени.

У отца есть право взять отпуск по уходу за ребенком, и этот период засчитывается в трудовой стаж и стаж работы по специальности.

Если супруга работника находится в отпуске по беременности и родам, отец может взять ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от того, сколько он проработал в своей организации. Отцу троих и более детей до 18 лет, если младшему из них еще не исполнилось 14 лет, предоставляют ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него время.

Если мама ребенка в возрасте до 14 лет работает вахтами или проходит военную службу, отца без его согласия нельзя направлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и праздничные дни. Эта гарантия действует также в отношении одиноких отцов, воспитывающих ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет.

Отец ребенка-инвалида может взять четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, или их может оформить мама. Также допускается вариант поделить дни на двоих. Работник вправе использовать в течение года 24 накопленных дня подряд.