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Общество
16 Октября , 11:21

В Башкирии по программе стимулирования найма на работу устроили 150 человек

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Кадры», сообщает пресс-служба правительства.

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Минтруд РБ.Минтруд РБ.
Фото:Минтруд РБ.

Из 150 человек, принятых на работу с начала года, 56 человек — участники специальной военной операции. Для сравнения, за весь прошлый год по этой программе было трудоустроено 52 человека.

— Программа демонстрирует устойчивый рост: число трудоустроенных увеличилось почти в три раза. Работодатели получают реальный инструмент снижения затрат на персонал, а граждане — возможность достойной работы и стабильного дохода, — отметил первый заместитель министра семьи, труда и соцзащиты населения Юрий Мельников.

По условиям программы работодателям компенсируют затраты на оплату труда работников приоритетных категорий. Это участники СВО и боевых действий в ДНР и ЛНР, члены семей погибших участников спецоперации, уволенные с военной службы граждане и члены их семей, инвалиды, освободившиеся из мест лишения свободы лица, одинокие и многодетные родители и опекуны.

Выплата за каждого принятого на работу составляет 3 МРОТ, а если речь идет об инвалиде — 6 МРОТ. 

Добавим, что самые высокие результаты по этой программе показали филиалы Кадрового центра «Работа России» по Калининскому и Демскому районам Уфы, где трудоустроены 15 и 11 граждан соответственно, а также по городу Нефтекамску, где работу нашли девять граждан.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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