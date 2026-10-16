В Башкирии обсудили реализацию плана по поддержке многодетных семей

Документ рассчитан до 2030 года и предусматривает четыре направления: укрепление духовно-нравственных и семейных ценностей, благополучие и здоровье семьи, совершенствование демографической политики.

— За каждым пунктом плана стоит конкретная семья, которая рассчитывает на нашу поддержку. Поэтому все мероприятия — от Дня многодетной семьи и поддержки просемейных НКО до оснащения транспорта, групп продленного дня и социальной рекламы — складываются в одну общую систему. Республика должна стать территорией, где семья с детьми — это норма, гордость и приоритет, — отметил вице-премьер — министр спорта Руслан Хабибов.

В Башкирии 76 тысяч многодетных семей, за последние пять лет их количество выросло на 17 тысяч. Семьям с детьми доступно более 50 мер поддержки: пособия, жилищные выплаты, земельные участки, различные льготы.

На совещании определены первоочередные направления работы. Это прежде всего поддержка семей с детьми, особенно многодетных. Речь идет о проведении Дня многодетной семьи, поддержке просемейных проектов, продлении льготного проезда в такси, помощи по социальным контрактам.

В центре внимания также сохранение репродуктивного здоровья, психологическое и медико-социальное сопровождение беременных, проведение Дней здоровья для многодетных и совместной диспансеризации.

В школах «Разговоры о важном» будут проводить с акцентом на семейные традиции, запустят курс «Моя семья». Занятия, посвященные семье, появятся в детских садах.

Осознанное отношение к семье будут формировать и у молодежи: соответствующие модули включат в программы молодежных форумов, студенческих мероприятий. Также планируется открыть школы молодой семьи, проводить конкурсы для молодых и студенческих семей.

Общественный транспорт оснастят местами и устройствами для детских колясок, детских удерживающих систем и беременных. Также совместно с бизнес-сообществом планируется утвердить знак «Здесь семьям рады».